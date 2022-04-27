Брюссель, , 14:50 — REGNUM Решение российской компании «Газпром» прекратить поставки газа в Польшу и Болгарию являются недружественным шагом со стороны Москвы. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

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«Решение Газпрома о прекращении поставок газа в некоторые страны — члены ЕС — ещё один агрессивный односторонний шаг России», — написал политик в Twitter.

При этом он подчеркнул, что страны — члены Евросоюза будут поддерживать друг друга при поэтапном отказе от поставок газа и нефти из России.

«Мы останемся едиными и будем поддерживать друг друга при поэтапном отказе от импорта энергоресурсов из России», — заявил глава Евросовета.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле в рублях.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение является попыткой шантажа со стороны Москвы, назвав это неприемлемым.

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