Бабаюртовский район, Дагестан, , 14:50 — REGNUM В Дагестане найден мертвым один из пропавших трехлетних детей. Ребенок утонул. Дети, очевидно, решили искупаться в водоеме, расположенном поблизости от села. Поиск второго мальчика продолжается, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Утонувший ребёнок Ur Cameras

«Тело одного из малышей обнаружено в водоёме неподалеку от места пропажи. Течение воды отнесло тело в камыши, чем и были затруднены поиски», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиски второго мальчика продолжаются. На берегу обнаружена одежда детей, скорее всего, дети решили искупаться.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пропаже двоих трехлетних мальчиков в селе Мазада Бабаюртовского района поступила в дежурную часть МВД Дагестана 26 апреля около 15:00. Родные пропавших сообщили, что мальчики ушли гулять и в настоящее время их место нахождения неизвестно.

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