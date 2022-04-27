Бабаюртовский район, Дагестан, 27 апреля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Дагестане найден мертвым один из пропавших трехлетних детей. Ребенок утонул. Дети, очевидно, решили искупаться в водоеме, расположенном поблизости от села. Поиск второго мальчика продолжается, сообщили 27 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

Ur Cameras Утонувший ребёнок

«Тело одного из малышей обнаружено в водоёме неподалеку от места пропажи. Течение воды отнесло тело в камыши, чем и были затруднены поиски», — говорится в сообщении.

В настоящее время поиски второго мальчика продолжаются. На берегу обнаружена одежда детей, скорее всего, дети решили искупаться.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о пропаже двоих трехлетних мальчиков в селе Мазада Бабаюртовского района поступила в дежурную часть МВД Дагестана 26 апреля около 15:00. Родные пропавших сообщили, что мальчики ушли гулять и в настоящее время их место нахождения неизвестно.