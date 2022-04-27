Екатеринбург, 27 апреля, 2022, 14:48 — ИА Регнум. В Свердловской области 27 хлебопекарных предприятий получат субсидии на производство хлеба. На эти цели из федерального бюджета выделено 79 млн рублей, сообщает департамент информполитики региона.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Хлеб

Получатели господдержки обязаны не повышать цены на хлеб. Это главное условие конкурсного отбора. По словам министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, размер поддержки для предприятий увеличен с 2 до 2,5 тыс. рублей за тонну продукции. Это позволит сдержать рост цен на хлеб и обеспечить его доступность.

Отметим, в 2021 году субсидией воспользовались 10 хлебопекарных предприятий Среднего Урала. Размер субсидий составил более 40 млн рублей.