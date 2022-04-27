Ереван, 27 апреля, 2022, 14:42 — ИА Регнум. Участники протестов в Ереване 27 апреля перекрыли перекресток проспекта Маштоца и улицы Хоренаци и поставили на дороге будку с надписью Polis. Об этом сообщает агентство News. am.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Армения

Протестующие выступили против установленных Азербайджаном таможенных пунктов на трассе Горис — Капан в Сюникской области.

«Таможенные пункты скоро будут установлены и в центре Еревана. Вы будете платить налоги даже при выходе из дома. Выходите и боритесь против протурецких властей», — сказал в мегафон один из участников акции.

Сообщатся, что активисты вскоре сами свернули акцию и извинились пред водителями за созданный затор. В Ереване акции протеста не прекращаются с 25 апреля.

Напомним, участок трассы Горис — Капан в Сюникской области Армении взяли под контроль подразделения ВС Азербайджана. Они установили там таможенные пункты и требуют платы за проезд. Для объезда занятого участка армянские власти реконструируют альтернативный путь Сисиан — Каджаран.