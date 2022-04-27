Сеул, , 14:40 — REGNUM В 2021 году объём инвестиций крупнейших компаний Южной Кореи в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) составил 60,4 трлн вон (~$48,1 млрд), что на 8,2% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные CEO Score.

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Известно, что это первый случай, когда объём инвестиций в НИОКР превысил отметку в 60 трлн вон (~$47,4 млрд).

Доля инвестиций компаний в научные исследования составила 3,2% от объёма их продаж.

На первом месте по объёмам инвестиций в научные исследования занимает Samsung Electronics (22,6 трлн вон, ~$17,8 млрд). Далее следуют SK hynix (4,04 трлн вон, ~$3,1 млрд), LG Electronics (3,6 трлн вон, ~$2,8 млрд).

Эксперты отмечают, что увеличение расходов на НИОКР является частью усилий компаний по созданию двигателей роста в будущем, несмотря на снижение продаж из-за пандемии коронавируса.