Архангельск, , 14:39 — REGNUM В Архангельской области за последние сутки выявили 97 носителей коронавируса, госпитализировано 23 пациента с COVID-19, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Среди новых заболевших — 20 архангелогородцев, девять северодвинцев, девять жителей Шенкурского района, восемь – Плесецкого округа и восемь — Холмогорского района. Случаи заболевания выявлены в Вельском, Мезенском, Лешуконском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Петербурга поступили за сутки 142 пациента с коронавирусом.