Архангельск, 27 апреля, 2022, 14:39 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 97 носителей коронавируса, госпитализировано 23 пациента с COVID-19, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Среди новых заболевших — 20 архангелогородцев, девять северодвинцев, девять жителей Шенкурского района, восемь – Плесецкого округа и восемь — Холмогорского района. Случаи заболевания выявлены в Вельском, Мезенском, Лешуконском и других районах области.

Как сообщало ИА REGNUM, в больницы Петербурга поступили за сутки 142 пациента с коронавирусом.