Берлин, 27 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило увеличение государственной задолженности на €39,2 млрд (41,6 миллиарда долларов) в текущем году, чтобы поддержать экономику от последствий кризиса на Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Petra B. Fritz Германия

Корректировка бюджета была одобрена сегодня, 27 апреля. В результате общая сумма госдолга Германии в этом году составит 138,9 миллиарда евро.

Дополнительные средства пойдут на оказание ряда мер государственной поддержки, направленных на компенсацию экономических последствий конфликта на Украине и резкого роста цен на энергоносители, включая временное снижение налогов на топливо и субсидий для домашних хозяйств и общественного транспорта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий экономист Андреас Бек заявил, что антироссийские санкции, целью введения которых была экономическая изоляция России, неожиданно изолировали тех, кто эти санкции вводил.

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