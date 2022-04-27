София, 27 апреля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. По меньшей мере три человека пострадали в Болгарии в результате масштабной аварии на шоссе государственного значения «Хемус», соединяющей столицу страны Софию с Варной. Об этом 27 апреля сообщает софийская газета «Факты».

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Согласно информации управления дорожной полиции, на 375-м километре указанной трассы водитель грузовика не справился с управлением, машина въехала в отбойное заграждение и загорелась. В аварийное транспортное средство врезалось несколько легковых автомобилей.

В итоге движение по «Хемусу» было блокировано на несколько часов.

Ведется расследование обстоятельств происшествия.