Москва, , 14:36 — REGNUM Индия и Китай, действительно, быстрорастущие экономики. Это связано с рядом факторов, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

США и Китай Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Обе стране являются крупнейшими по численности населения, рост идет со значительно более низкой базы, чем в развитых экономиках, в этих странах проводятся структурные реформы в течение нескольких десятилетий (урбанизация, индустриализация, развитие высокотехнологичных производств, интеграция в мировые производственные цепочки).

Значительную роль играет фактор численности населения и, соответственно, доступности трудовых ресурсов. Доля Китая в мировом ВВП увеличилась с 7,3% в 2000 г до 18,6% в 2021 г. и, по прогнозу МВФ, превысит 20% с 2026 г.

Доля Индии в мировой экономике с 2000 г росла медленнее – с 4% до почти 7%. За это время доля США снизилась с 20,3% до 15,7%, ЕС – с 20,3% до 14,9%, доля России колебалась вблизи 3%.

По прогнозам, Китай и Индия продолжат расти опережающими темпами и в течение 10-15 лет по абсолютному размеру ВВП Китай может стать первой экономикой мира, обогнав США. В то же время не стоит забывать, что по ВВП на душу населения Китай и Индия в разы отстают от США и развитых европейских стран.

Так, по оценке МВФ ВВП на душу населения по паритету покупательной способности, в США эта величина составит в текущем году $76 тыс, в Германии $63 тыс, в Китае $21,4 тыс., а в Индии $8,4 тыс.

По мере развития азиатских экономик и продвигаемой Китаем политики «интернационализации юаня», вероятно, будет расти и роль их валют в международных расчетах и инвестициях, хотя этот процесс происходит медленно.

Так, по данным МВФ, доля доллара в международных резервах за последние 20 лет снизилась на 12 п. п. с 71% до 59%, доля евро держится вблизи 20%, доля же корзины нетрадиционных валют (австралийский и канадский доллар, юань, швейцарский франк и ряд других) повысилась почти с нуля до 10%, но на юань приходится менее 3%. Доля юаня в международных расчетах, по данным SWIFT, составляет около 3% против 41% у доллара и 35% у евро.

Говорить о том, что развитие Индии и Китая «отменит гегемонию Запада» вряд ли корректно – обе страны являются экспортоориентированными и экономически неразрывно связанными с Западом, а также между собой. Крупнейшие внешнеторговые партнеры у Китая – США и ЕС, у Индии – США, Китай, ОАЭ», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, гегемония западных стран в мире может закончиться к 2040 году в связи с ростом мощи Китая и Индии, заявил журналист Генри Олсен.

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