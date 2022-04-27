Брюссель, 27 апреля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Европейский союз значительно нарастит закупки российского газа через страны, готовые платить в рублях. Об этом 27 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Новый режим будет временным и станет ответом на прекращение поставок российского газа Польше и Болгарии.

«Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объёмы газа на европейском рынке. ЕС также работает со всеми партнерами, чтобы обеспечить увеличение поставок газа, в первую очередь сжиженного природного газа (СПГ)», — приводит агентство слова источника.

В долгосрочной перспективе Евросоюз может свести к минимуму или отказаться от закупок российского газа, в частности, за счёт развития зелёной энергетики.