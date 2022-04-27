Махачкала, 27 апреля 2022, 14:32 — REGNUM В МВД Дагестана подтвердили факт обнаружения трупа сотрудника полиции в сгоревшей машине «ВАЗ-2107». В ведомстве проводится проверка по данному факту. Уточняется, что тело погибшего найдено 26 апреля, примерно в 14:50, в районе озера Сульфат, неподалеку от поселка Турали Карабудахкентского района.
Ранее сообщалось, что сгоревшая машина с трупом сотрудника полиции была найдена якобы в районе аэропорта в Махачкале.
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