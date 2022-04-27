Махачкала, , 14:32 — REGNUM В МВД Дагестана подтвердили факт обнаружения трупа сотрудника полиции в сгоревшей машине «ВАЗ-2107». В ведомстве проводится проверка по данному факту. Уточняется, что тело погибшего найдено 26 апреля, примерно в 14:50, в районе озера Сульфат, неподалеку от поселка Турали Карабудахкентского района.

Машина, попавшая в аварию 76.мвд.рф

«В автомашине обнаружено обгоревшее тело мужчины. Установлено, что погибшим оказался сотрудник ОМВД России по городу Каспийску, который находился в автомобиле в свободное от службы время», — говорится в официальном сообщении пресс-служба полиции в Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что сгоревшая машина с трупом сотрудника полиции была найдена якобы в районе аэропорта в Махачкале.

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