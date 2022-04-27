Астрахань, 27 апреля, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Привести в надлежащее состояние защитные сооружения гражданской обороны поручил Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, сообщил ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

По словам Патрушева, необходимо обеспечить работу системы оповещения на юге России.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Николай Патрушев 27 апреля проводит в Астрахани федеральное совещание, темой которого стало обеспечение национальной безопасности на юге России.