Нур-Султан, , 14:31 — REGNUM Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Казахстане признал членов музыкальной группы Mad Men виновными в незаконном изготовлении и распространении наркотических средств. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба суда.

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«Х. признан виновным в создании и руководстве организованной группой, незаконном изготовлении, хранении аналога психотропного вещества в целях сбыта в особо крупном размере, хранении наркотического средства в крупном размере в целях сбыта в составе организованной группы», — отметили в суде.

Сообщается, что руководителя преступной группы приговорили к лишению свободы сроком на 17 лет. Остальных приговорили к срокам от 15 лет и трёх месяцев до 16 лет.

Суд установил, что Х. организовал процесс производства и распространения наркотиков. Он доставал компоненты и распределял роли для остальных членов группы: изготовление, размещение информации о продаже, устройство «закладок».

Стоит отметить, что группа Mad Men была создана в 2017 году. В ней было пятеро участников. Самому старшему члену команды 25 лет, самому младшему — 19.