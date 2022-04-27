Северный, 27 апреля 2022, 14:54 — REGNUM Граффити, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, обновили в посёлке Северный Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства региона.
Мурал появился в посёлке два года назад. Автор 90-метрового изображения – художник Александр Головко. В граффити отражено освобождение Белгорода, штурм Берлина, изображения знаменитого снимка советского фотографа Макса Альперта «Комбат», портреты героев-земляков Николая Ватутина и Матвея Шапошникова.
Помогали в обновлении мурала юнармейцы и активисты областного Центра молодёжных инициатив.