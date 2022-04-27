Посёлок городского типа Северный, Белгородская область, 27 апреля, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Граффити, посвящённые победе в Великой Отечественной войне, обновили в посёлке Северный Белгородской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в пресс-службе правительства региона.

https://belregion.ru Мурал ко Дню Победы

Мурал появился в посёлке два года назад. Автор 90-метрового изображения – художник Александр Головко. В граффити отражено освобождение Белгорода, штурм Берлина, изображения знаменитого снимка советского фотографа Макса Альперта «Комбат», портреты героев-земляков Николая Ватутина и Матвея Шапошникова.

«Спустя время изображения потускнели и стали нуждаться в реставрации. Позвонил в администрацию Северного, глава пошёл навстречу. Отношусь трепетно к нашим предкам, история для меня не пустое слово, интересуюсь, в том числе, и историей Белгородчины. Всегда вспоминаю слова: «Кто не знает свою историю, у того не будущего», — рассказал художник.

Помогали в обновлении мурала юнармейцы и активисты областного Центра молодёжных инициатив.