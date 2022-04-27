Москва, , 14:30 — REGNUM На сегодняшний день весьма и весьма затруднительно говорить о новой архитектуре безопасности в Европе. Об этом 27 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«В настоящий момент мы видим заявления от главы дипломатии ЕС о том, что нужно все решать на поле боя. Конечно, на фоне этих заявлений говорить о новой архитектуре безопасности в Европе весьма и весьма затруднительно», — сказал он в ответ на вопрос о том, готова ли Россия заниматься вопросом о реорганизации отношений с Европой по гарантиям безопасности.

Также Песков добавил, что вначале Москва хотела бы конструктивную риторику, приглашающую всех к выстраиванию общего будущего путем дипломатии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на развитие российской туристической отрасли не окажет влияния выход России из Всемирной туристской организации ООН