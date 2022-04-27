Ростов-на-Дону, , 14:29 — REGNUM Ростовская область присоединилась к общероссийской акции «Zа мир без нацизма. Автопробег в поддержку участников специальной военной операции России на Украине проходит по главным улицам Ростова-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 апреля.

Автопробег Пресс-служба администрации Оренбурга

Автоколонна взяла старт утром у стадиона «Олимп-2» имени Виктора Понедельника. Остановка была сделана неподалёку от стелы «Город воинской славы». У здания старого аэропорта участников автопробега поприветствовали творческие коллективы, принявшие участие в концерте.

В этот день автоколонны выехали из Хабаровска, Пятигорска, Санкт-Петербурга и Тулы. 1 мая участники патриотической акции встретятся в Москве и начнут подготовку к мероприятиям, посвящённым Дню Победы в Великой Отечественной войне.