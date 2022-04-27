Москва, , 14:26 — REGNUM Для жителей и гостей столицы будет доступна специальная праздничная программа в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Об этом 27 апреля сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Пасха

«Всех, кто хотят получить еще больший заряд весеннего настроения и сохранить ощущение праздника, приглашаем посетить театральные постановки и концерты, которые пройдут на окружных фестивальных площадках в последние дни фестиваля», — сказано в сообщении.

В рамках мероприятия буду показаны и хорошо известные сказки, и оригинальные постановки. Также фестиваль будет интересен любителям этно-фолка – на нем можно будет послушать известные русские народные мелодии.

Читайте ранее в этом сюжете: В рамках фестиваля «Пасхальный дар» в Москве проведут мастер-классы