Астрахань, 27 апреля 2022, 14:26 — REGNUM Регионы на юге России могут быть подвержены потенциально биологическим угрозам, об этом 27 апреля на совещании по вопросам безопасности в Астрахани заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Патрушев сообщил, что в ходе специальной военной операции были получены данные о создании США сети биолабораторий по созданию нового биологического оружия, в том числе в непосредственной близости от российских границ. Речь идёт, в частности, о территории Украины.
27 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России.