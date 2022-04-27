Астрахань, 27 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Регионы на юге России могут быть подвержены потенциально биологическим угрозам, об этом 27 апреля на совещании по вопросам безопасности в Астрахани заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА REGNUM Николай Патрушев

Патрушев сообщил, что в ходе специальной военной операции были получены данные о создании США сети биолабораторий по созданию нового биологического оружия, в том числе в непосредственной близости от российских границ. Речь идёт, в частности, о территории Украины.

«В ходе проведения специальной военной операции были получены данные, что в этих лабораториях военные ученые из США создавали вирусы, бактерии и токсины, а по сути — новое биологическое оружие. Активная фаза создания на Украине биологических лабораторий под контролем Пентагона началась с 2014 года», — приводит слова Патрушева ТАСС.

27 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит в Астрахани совещание по актуальным вопросам обеспечения национальной безопасности на Юге России.