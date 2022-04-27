Париж, 27 апреля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в церемонии прощания с актером театра и кино Мишелем Буке, которая пройдет в национальном доме инвалидов в Париже 27 апреля, сообщает Le Figaro.

BéatriceLouise Мишель Буке

Церемония, которая должна начаться в 16:00 по местному времени, будет открытой для публики. На ней также будут присутствовать семья и родственники актера.

«В течение семи десятилетий Мишель Буке доводил театр и кино до высшей степени накала и правды, показывая человека во всех его противоречиях, с интенсивностью, которая сжигала и разрывала экран. Священный монстр покинул нас», — отреагировал президент Эммануэль Макрон в Twitter на сообщение о смерти актера.

Как сообщало ИА REGNUM, французский актер Мишель Буке ушел из жизни в возрасте в возрасте 96 лет 13 апреля 2022 года.

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