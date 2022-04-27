Москва, 27 апреля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Рост цен на продукты питания – общемировая тенденция, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

401(K) 2012 Рост цен

«По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в марте среднее значение мирового индекса продовольственных цен ФАО увеличилось на 12,6% к февралю и на 33,6% к марту прошлого года. Абсолютное значение индекса стало рекордным за всю историю наблюдения с 1990 г.

Основная причина – рекордные темпы роста цен на растительные масла и зерновые (из-за военного конфликта на Украине и связанных с ним перебоев экспорта зерна и подсолнечного масла из Украины и, в меньшей степени, из РФ).

Как известно, на Россию и Украину приходится почти 30% мирового экспорта пшеницы, на Украину – около половины мирового экспорта подсолнечного масла. Экспорт сельхозпродукции из Украины оказался практически перекрыт из-за недоступности портов.

Российские же экспортеры зерна, по словам президента Российского зернового союза А. Злочевского, столкнулись с трудностями сбыта из-за рисков поставок (фрахт, страховка, политические риски) — «несмотря на то, что потребности в российском зерне есть, покупатели спрашивают его не очень охотно», в результате дисконт цены российского зерна к мировой достиг рекордных $70 за тонну зерна.

В мире также растут издержки аграриев вследствие резкого повышения цен на энергоресурсы (что также стало следствием военного конфликта на Украине и санкций в отношении России), и на удобрения (в производстве азотных удобрений используется газ).

Как отмечается в докладе Всемирного банка, рост цен на энергоносители за последние два года был самым значительным со времен нефтяного кризиса 1973 года. К тому же многие страны-экспортеры сельскохозяйственной или продовольственной продукции ограничивают или запрещают экспорт тех или иных видов продукции, чтобы защитить внутренний рынок – а это приводит к дополнительному дефициту товаров на мировом рынке и повышению мировых цен.

Если говорить о росте цен на продовольствие в США, то, по последним данным за март, он составил 8,8% в годовом выражении.

Действительно, это рекордные темпы с 1981 г., однако, по данным BLS, на продовольствие в США приходится лишь немногим более 13% в структуре потребительской корзины. В то же время в России в марте рост цен на продовольствие составил 17,99% г/г, а доля продовольствия в потребительской корзине, по данным Росстата, составляет 38%.

Так что рост цен на продукты питания в России, как и в других странах с развивающимися рынками, должен ощущаться более остро.

По прогнозу Всемирного банка, цены на продовольствие в этом году вырастут почти на 23%, а пшеница может подорожать более чем на 40%; пик цен может прийтись на этот год, но они останутся на исторически высоком уровне до конца 2024 г.

Повышение ставки ФРС в этом случае мало что может изменить, поскольку рост цен в основном вызван шоком со стороны предложения и на ценообразование в значительно большей степени будет влиять урожай этого года и длительность перебоев с поставками.

В то же время ужесточение денежно-кредитной политике мировых центробанков будет убирать избыточную ликвидность с мировых товарных рынков, а если к тому же оно приведет к ощутимому замедлению роста экономики, коррекция цен на товарные фьючерсы может происходить быстрее.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате ситуации на Украине в США произошел самый резкий скачок цен на продукты питания с начала 1980-х годов, писала американская газета The Washington Post.

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