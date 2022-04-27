Ульяновск, 27 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Ульяновской области снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом при резком суточном росте количеств вылечившихся от ковида. Такие сведения публикует федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

По данным на 27 апреля, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 201 502 случая заражения коронавирусом, в том числе 25 апреля лабораторно подтверждён 61 случай инфицирования, 26 апреля – 60.

Вылечились 195 145 человек, доля выздоровевших составляет 94,86%. В том числе 25 апреля победили болезнь 65 пациентов, 26 апреля выписаны 232 человека.

Госпитализированы в ковидные стационары 25 и 26 апреля соответственно 29 и 18 пациентов с коронавирусом.

Количество жертв пандемии продолжает расти. Всего умерли 4634 ковидных больных, в том числе 26 апреля скончались три пациента.