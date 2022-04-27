Москва, 27 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. На мультимедийных площадках «Россия — моя история» по всей стране пройдет федеральный марафон мультиформатной экспозиции «НАТО. Хроника жестокости». Открытие марафона состоялось в петербургском историческом парке 27 апреля. Как сообщили в пресс-службе проекта «Россия — моя история»:, выставка, реализованная в партнерстве с Музеем современной истории России, станет первой возможностью для знакомства с шокирующими и вместе с тем отрезвляющими фактами из истории военного блока, созданного для прямого противостояния СССР и его союзникам.

Пресс-служба проекта «Россия — моя история» Плакат мультиформатной экспозиции «НАТО. Хроника жестокости»

Экспозиция, включающая архивные фото- и видеокадры из собраний ТАСС и МИА «Россия Сегодня», исторические документы, официальные данные, а также уникальные цифровые артефакты и художественные произведения из коллекции Музея современной истории России, относящиеся к периоду Холодной войны, пройдет в Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Владивостоке, Якутске, Новосибирске, Омске, Уфе, Ставрополе, Казани, Махачкале, Нижнем Новгороде, Перми, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Саратове, Самаре, Сургуте, Пятигорске, Челябинске, Тюмени и Твери. С помощью новейших мультимедийных средств экспонирования, яркого графического оформления, презентационных возможностей исторических парков материалы ключевых разделов об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым привело сотрудничество Украины с НАТО, станут наглядным свидетельством агрессивной риторики альянса.

«В этом году НАТО исполняется 73 года. Сегодня эта организация — один из инструментов в попытке сдерживания нашей страны, — отметил директор исторического парка «Россия — Моя история» г. Москва, член Общественной палаты РФ Иван Есин. — Специалисты Музея современной истории и Ассоциации исторических парков проанализировали ее историю, цели и стратегию, благодаря чему на свет появилась музейная экспозиция, которая недавно открылась в ГМЦСИР и вызвала живой интерес посетителей. Это и неудивительно, ведь происходящие на наших глазах события побуждают россиян разбираться в значении, роли и истории альянса. В связи с этим нами совместно с музеем было принято решение предложить данную выставку для экспонирования по всей стране. На предложение откликнулись 23 региона, и теперь наши граждане от Южно-Сахалинска до Санкт-Петербурга смогут составить свое собственное мнение о целях и характере этого военного блока».

Одним из самых убедительных разделов экспозиции являются материалы, посвященные нынешней ситуации в Украине, где уже вместо архивных свидетельств открываются кадры присутствия альянса на территории бывшей советской республики, а цитаты руководителей блока шаблонно вторят из раза в раз: «Мы не планируем расширения», «Мы хотим сотрудничества и дружбы», «Мы ждем дипломатического разрешения вопросов», «Мы не воюем с Россией и не планируем», «Мы соблюдаем международное право», «Мы не обманываем деловых партнеров», «Мы ищем мира» и т.п.

Выставка подготовлена Государственным центральным музеем современной истории России (ГЦМСИР) совместно с ассоциацией исторических парков «Россия — Моя история», Министерством обороны РФ, Центральным музеем Вооруженных сил РФ, Российским историческим обществом (РИО), Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ (МГИМО), ФГУП «Информационное телеграфное агентство России» (ТАСС) и ФГУП «МИА «Россия сегодня».