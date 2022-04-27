Москва, 27 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Риски недополучения Россией доходов в случае отказа европейских стран от российского газа просчитаны и спрогнозированы. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Разумеется, все просчитано, все риски спрогнозированы и предприняты необходимые меры», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Газпром полностью прекратил поставлять российский газ болгарской компании «Булгаргаз» и польской PGNiG. Польша и Болгария не оплатили газ рублями в установленный срок.

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