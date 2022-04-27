Самара, 27 апреля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Уголовное дело было возбуждено в городе Самара после исчезновения двух малолетних детей. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Дети

По версии следствия, летом 2021 года отец двух сестер 2011 года рождения забрал их от официального опекуна.

Отмечается, что после исчезновения детей следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства.

Сотрудники прокуратуры Самары признали возбуждение дела законным и обоснованным. Они контролируют ход и результаты расследования.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре мужчину осудили за истязание малолетнего ребенка.