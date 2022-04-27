Салехард, , 14:19 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 27 апреля за сутки госпитализировали семь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 37 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Выздоровели за сутки 39 ямальцев. Заразились коронавирусом 22 человека — на одного меньше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых нет вахтовиков.

С начала пандемии в ЯНАО на 27 апреля зарегистрировано 136 526 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 134 982 человека, 1040 скончались.

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