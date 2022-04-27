Москва, , 14:31 — REGNUM Конкретных договорённостей об участии ООН и МККК в эвакуации гражданских лиц с комбината «Азовсталь» в Мариуполе пока нет. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил 27 апреля журналистам.

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь» Никита Третьяков © ИА REGNUM

Представителя Кремля спросили, согласился ли президент Владимир Путин привлечь международные организации к эвакуации мирных граждан с окружённого предприятия. Песков подтвердил, что этот вопрос поднимался на встрече Путина и генсека ООН Антониу Гутерреша.

«Эта тема действительно была господином Гутеррешем озвучена, и она будет дальше прорабатываться, каких-то конкретных договоренностей в этой области нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что российский президент дал принципиальное согласие на привлечение к эвакуации с «Азовстали» Организации Объединённых Наций и Международного комитета Красного Креста.

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