Песков: выход из UNWTO не повлияет на развитие туризма в России
Москва, 27 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) не отразится на развитие отрасли в стране, заявил 27 апреля пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма так же открыты», — сказал Песков.
По его словам, в дальнейшем направления ожидает конкуренция в плане качества и цены.
Как сообщало ИА REGNUM, решение России о выходе из организации обсуждается на внеочередной ассамблее ЮНВТО, которая проходит в эти дни в Мадриде.