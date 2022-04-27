Москва, 27 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Выход России из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) не отразится на развитие отрасли в стране, заявил 27 апреля пресс-секретарь президент Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма так же открыты», — сказал Песков.

По его словам, в дальнейшем направления ожидает конкуренция в плане качества и цены.

Как сообщало ИА REGNUM, решение России о выходе из организации обсуждается на внеочередной ассамблее ЮНВТО, которая проходит в эти дни в Мадриде.