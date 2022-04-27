Москва, , 14:17 — REGNUM Отказ поставки газа Болгарии и Польше – предупреждение России другим странам Евросоюза, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Добыча газа diligentia.net.in

«В Брюсселе считают приостановку поставок российского газа в Польшу и Болгарию шантажом и очередной попыткой России давить на Европу.

Для сведения: Болгария зависит от российского газа на 70% от общего объема импорта, Польша – на 50%. Совокупный объем поставок Газпрома этим странами составляет около 1,8 миллиарда кубометров в год или 1,2% от общих поставок газа в ЕС.

Для Газпрома же экспорт в обе страны несущественен – 1% и 4% соответственно. Газпром – крупнейший производитель и поставщик природного газа в мире, на долю которого приходится 11% мировой добычи газа, поэтому отказ поставки газа в эти страны не нанесёт практически никакого финансового ущерба компании.

А вот без перехода на оплату в рублях (которая на самом деле несильно отличается от существовавшей ранее схемы) у импортёров российского газа остаются две опции в такой ситуации: либо покупать газ из России по «серым схемам», либо заменить его полностью мощностями СПГ-терминалов в Клайпеде и Свиноустье.

Однако с поставками СПГ сейчас всё сложно, так как все существующие терминалы загружены под завязку, а также есть свои нюансы, связанные с приёмом, переработкой и транспортировкой, делающей такой газ необоснованно дорогим.

Также Польша сообщила, что начинает строить плавучий терминал для приема СПГ в Гданьске, но на это требуется время и в лучшем случае строительство планируется завершить к 2025 году.

Поэтому Польша и Болгария либо поменяют свою позицию (как это ранее сделал ЕС в целом), либо будут экономически необоснованно дорого покупать российский газ через реэкспорт из третьих стран, например, Турции.

На фоне этих новостей цены на газ на спотовом рынке фьючерсов уже резко выросли и сейчас превышают 1300 долларов за тысячу кубометров.

Европа не сможет отказаться от российского газа в ближайшие годы. Для Росси даже в самом ужасном сценарии часть экспорта газа все равно останется.

В первую очередь азиатское-восточное направление. Также «Сила Сибири — 3», «Сила Сибири – 2» дадут мощный приток новых поставок огромному азиатскому рынку, который в разы по ёмкости превышает европейский.

Пока это все выглядит как некое предупреждение России другим участникам ЕС о решимости работы на условиях РФ, например, Австрия и Венгрия уже приняли условия России по оплате газа в рублях», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Газпром полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNiG (Польша) в связи с тем, что компания «Газпром экспорт» не получил денежные средства от данных компаний.

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