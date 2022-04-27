Ростов-на-Дону, , 14:17 — REGNUM Загрузка оставшегося коечного фонда, развёрнутого для пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, составляет 60%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 27 апреля.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

Лечение получаю 1 802 жителя Ростовской области, из них 360 человек госпитализированы. Состояние семерых врачи оценивают как тяжёлое. На амбулаторном лечении находятся 1 442 носителя коронавируса.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуацией с 25 февраля продолжается плановое сокращение инфекционных стационаров. Так, число инфекционных стационаров сокращено до восьми, количество ковидных коек снизилось в семь раз — до 720 мест.