Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Большинство депутатов парламента Грузии поддержало законопроект о создании нового ведомства – Агентства развития пространства и градостроительства в составе минюста республики. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба парламента страны.

Обрушение жилого дома в Батуми Цитата из видео

Сообщается, что проект закона поддержал 81 депутат. Против были шесть членов парламента. Новое ведомство должно будет взять на себя планирование застройки в городах вместо министерства регионального развития.

По данным пресс-службы бюджет на содержание агентства определили в размере 5 млн лари (более $1,6 млн). Обязанности нового ведомства распишут позже.

Стоит отметить, что беспорядочная застройка в городах Грузии является серьёзной проблемой. Во многих населённых пунктах нет генерального плана развития.