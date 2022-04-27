Чебоксары, , 14:16 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось число вновь выявленных случаев заражения коронавирусом и ещё десятки ковид-больных госпитализировали. Также зарегистрированы новые летальные исходы от COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

По информации на 27 апреля, всего в Чувашии лабораторно подтверждено 78 518 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 25 апреля выявлено 55 носителей инфекции, 26 апреля – 49.

Победили болезнь 72 327 человек, доля выздоровевших составляет 92,12%. В том числе 25 апреля вылечились от ковида 34 пациента, 26 апреля выписаны 59 человек.

Госпитализированы в ковидные стационары за последние два дня, 25 и 26 апреля, соответственно 52 и 46 пациентов с коронавирусом.

Число скончавшихся от ковида достигло 4604 человек, из них 26 апреля умерли три пациента.