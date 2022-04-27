Париж, , 14:14 — REGNUM Франция «выразила сожаление» по поводу пожизненного заключения турецкого правозащитника Османа Кавалы, обвиненного в попытке свержения турецкого правительства, и призвала к «немедленному освобождению» и «снятию всех обвинений против его», сообщает Le Figaro.

Осман Кавала Janbazian

Франция напоминает о своей приверженности уважению прав человека, основных свобод и верховенства закона.

Защита потребовала оправдать 64-летнего Османа Кавалу за отсутствием улик. Правозащитника оправдали только по обвинению в шпионаже. Адвокаты заявили о своем намерении подать апелляцию.

Ранее Соединенные Штаты заявили, что «глубоко обеспокоены и разочарованы» приговором Османа Кавалы, призывая власти Турции прекратить преследование по политическим мотивам.

Германия осудила приговор, «явно противоречащий нормам верховенства права».

Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент США назвал пожизненный приговор правозащитнику Осману Кавале политически мотивированным и призвал Турцию освободить его.

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