Омск, , 14:12 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 69 носителей коронавируса (госпитализировали 55 человек), выздоровели 96 человек, скончались три ковид-пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 апреля в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период пандемии в регионе подтверждён 206 001 случай заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших – 200 297 человек. Жертвами COVID-19 в регионе за всё время стали 4327 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля в Омской области выявили 72 носителя коронавируса (госпитализировали – 56), выздоровели 88 человек, скончались два ковид-пациента.

Читайте ранее в этом сюжете: Омские врачи спасли беременную пациентку с 94-процентным поражением лёгких