Магас, 27 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. В Ингушетии планируется создать первый в республике скейт-парк. Его разместят в городе Назрани, на территории возле городского пруда, сообщили 27 апреля в пресс-службе главы и правительства региона. Проект реализуется в рамках программы «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Марина Каширская ИА REGNUM Скейт-парк

Помимо скейт-парка, на территории в районе городского пруда в Назрани будут проведены работы по созданию волейбольной площадки и по благоустройству. Для комфортного отдыха жителей региона и гостей города будут проложены пешеходные дорожки, установят скамейки, фонари, качели, урны, озеленят территорию и обустроят её.

Будут также предусмотрены условия для отдыха в парке маломобильных групп населения, в том числе съезды с тротуаров и бордюрные пандусы.