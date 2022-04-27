Рыбинск, Ярославская область, 27 апреля 2022, 14:11 — REGNUM Депутат Госдумы России, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын может быть исключён из партии «Справедливая Россия – За Правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Совета регионального отделения, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.
Поводом стало совместное появление в публичном пространстве Анатолия Лисицына с ио главы Рыбинска Дмитрием Рудаковым. Сейчас в Рыбинске идёт избирательная кампания, Рудаков считается главным претендентом на этот пост. Между тем официально «СРЗП» поддержала другого кандидата — депутата муниципального совета Судоверфского сельского поселения Александра Бокарева.
По словам Грешневикова, Лисицыну объявят выговор. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета регионального отделения через неделю. По мнению Грешневикова, у Бокарева есть шансы на победу в избирательной кампании. Досрочные прямые выборы главы Рыбинска состоятся 22 мая.
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