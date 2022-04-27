Рыбинск, Ярославская область, 27 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Депутат Госдумы России, экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын может быть исключён из партии «Справедливая Россия – За Правду». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель Совета регионального отделения, депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

Фото страницы Анатолия Лисицына в Facebook Анатолий Лисицын

Поводом стало совместное появление в публичном пространстве Анатолия Лисицына с ио главы Рыбинска Дмитрием Рудаковым. Сейчас в Рыбинске идёт избирательная кампания, Рудаков считается главным претендентом на этот пост. Между тем официально «СРЗП» поддержала другого кандидата — депутата муниципального совета Судоверфского сельского поселения Александра Бокарева.

«К нам поступают жалобы из Рыбинска о том, что Анатолий Иванович агитирует за кандидата от власти Рудакова. Я переговорил с ним, он сказал, что журналисты его неправильно поняли: это была рабочая встреча, никакой агитации не велось. Между тем люди в Рыбинске воспринимают это именно как агитацию. Поэтому я предупредил Анатолия Ивановича, что, если агитация будет продолжена, будет поставлен вопрос об исключении его из партии. Он сказал, что этого не будет. Посмотрим, сдержит ли он свое слово», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

По словам Грешневикова, Лисицыну объявят выговор. Этот вопрос рассмотрят на заседании Совета регионального отделения через неделю. По мнению Грешневикова, у Бокарева есть шансы на победу в избирательной кампании. Досрочные прямые выборы главы Рыбинска состоятся 22 мая.