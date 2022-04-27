Саратов, 27 апреля, 2022, 14:11 — ИА Регнум. С 1 мая в Саратове изменится тариф для проезда в электротранспорте. Новую тарифную сетку одобрили депутаты Саратовской гордумы, сообщает мэрия.

Alexander Chebanenko Саратовский трамвай

Стоимость одной поездки в трамваях и троллейбусах Саратова при оплате банковской картой составит 25 рублей, за наличный расчет — 29 рублей (в настоящее время 21 и 23 рубля соответственно).

Пассажирам, совершающим много поездок за день предлагают воспользоваться электронным проездным билетом. Так, две поездки в течение 90 минут обойдутся в 40 рублей; проездной билет на 10 поездок в течение семи дней будет стоить 230 рублей (каждая поездка 23 рубля); на 20 поездок в течение 15 дней — 440 рублей (поездка будет стоить 22 рубля).

Билеты на 1 день, не ограничивающие количество поездок, будут стоить 85 рублей, на 30 дней — 1450 рублей.

Цена специального проездного билета для студентов и пенсионеров на один вид транспорта и смешанный составит 525 и 630 рублей соответственно. Для льготников месячный проездной билет на 25 поездок обойдется в 75 рублей, на 50 поездок — 150 рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратове с августа 2018 года не менялась стоимость проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения.

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