Санкт-Петербург, 27 апреля, 2022, 14:17 — ИА Регнум. В Совете законодателей РФ предложили в качестве антикризисной меры отменить или наложить временный мораторий на запрет предоставления лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины. Об этом сообщил 27 апреля председатель комиссии Совета законодателей РФ по вопросам экономической и промышленной политики, глава Заксобрания Ленинградской области Сергей Бебенин.

council. gov. ru Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин

По его словам, регионы России, а в особенности Дальний Восток, просят отменить или ввести мораторий на исполнение пункта 10 статьи 29 Лесного кодекса РФ. Напомним, в нем говорится, что предоставление лесных участков в целях использования лесов для заготовки древесины не допускается, если таксация лесов проведена более 10 лет назад (исходя из года подготовки имеющейся лесоустроительной документации соответствующего лесного участка).

«Для успешной реализации антикризисных мер для лесопромышленного комплекса необходимо отменить или ввести мораторий на пункт 10 статьи 29 Лесного кодекса РФ», — пояснил Бебенин, уточнив, что этот запрет ставит под угрозу возможность оперативного предоставления лесных участков российским компаниям, с учетом остановки работы многих иностранных.

«С учетом передачи лесоустройства с 2022 года на федеральный уровень, у субъектов Российской Федерации отсутствует возможность повлиять на сроки проведения лесоустройства, и данная норма носит избыточный характер», — заявил Сергей Бебенин.

Как отметила председатель Совета Федерации и сопредседатель Совета законодателей Валентина Матвиенко, все предложения регионов будут внимательным образом изучены в профильных комитетах Госдумы и Совета Федерации и ни одно из них не останется без рассмотрения.