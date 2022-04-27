Москва, , 14:09 — REGNUM В Кремле отвергают обвинения главы Еврокомиссии в «шантаже» из-за перехода на расчёты за газ в рублях. Об этом 27 апреля заявил пресс-секретарь резидента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель Кремля напомнил, что России пришлось перейти на расчёты за голубое топливо в рублях из-за недружественных действий западных стран, которые «украли» у РФ значительную сумму резервов.

«Это не шантаж, Россия была и остаётся надёжным поставщиком энергоресурсов своим потребителям, и Россия остаётся привержена своим обязательствам по контрактам», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства также указал, что при переходе к оплате в рублях для покупателей российского газа де факто ничего не меняется, об убытках и изменении цены речи нет. Что касается поставок в Болгарию и Польшу, они будут возобновлены, как только страны произведут оплату в рублях, рассказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля компания «Газпром экспорт» остановила поставки газа болгарской «Булгаргаз» и польской PGNiG, так как по состоянию на конец рабочего дня 26 апреля не получила от этих компаний платежи за поставки голубого топлива в апреле в рублях.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такое решение является попыткой шантажа со стороны Москвы, назвав это неприемлемым.

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