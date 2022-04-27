Донецк, , 14:09 — REGNUM Населенный пункт Ясное в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны киевских боевиков. Об этом 27 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Ясного со стороны украинских националистов был зафиксирован в 13:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что так называемая независимая западная пресса при освещении событий обходит стороной целый ряд важнейших вопросов и тем.