Астана, 27 апреля, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не планирует распускать мажилис (парламент) республики. Об этом 27 апреля сообщил журналистам новый председатель правящей партии Казахстана «Аманат» (бывшее название – «Нур Отан»), спикер парламента Ерлан Кошанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Президент объявил политические реформы. Мы должны соответствующие конституционные и другие законы принять до конца года», — сказал Кошанов.

Он добавил, что правящая партия всегда должна быть готова к роспуску парламента и участвовать в новых выборах.

Напомним, Токаев накануне ушёл с поста председателя «Аманат», а также вышел из партии. Новым лидером политобъединения выбрали Кошанова. Токаев ранее объявил, что нужно провести масштабные политические реформы в стране, чтобы передать часть полномочий президента другим ветвям власти.