Москва, 27 апреля 2022, 14:07 — REGNUM Угроза советника офиса президента Украины Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно провокационная. Об этос сегодня, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Достаточно провокационно. Это всё, что я могу сказать», — уточнил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, Украина готова захватить Приднестровье, заявил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.
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