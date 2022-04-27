Москва, 27 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Угроза советника офиса президента Украины Алексея Арестовича захватить Приднестровье достаточно провокационная. Об этос сегодня, 27 апреля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

PavelD Приднестровье

«Достаточно провокационно. Это всё, что я могу сказать», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина готова захватить Приднестровье, заявил советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович.

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