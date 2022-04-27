Элиста, 27 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В Элисте сегодня, 27 апреля, стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава городской администрации Шафран Тепшинов.

Георгиевская лента

«Сегодня стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». С большой честью принял участие в мероприятии, организованном Волонтёрами Победы при поддержке городского комитета по делам молодёжи», — написал он.

Вручать ленточки — символ Великой Победы — гостям и жителям столицы Калмыкии волонтёры будут до 9 мая включительно.