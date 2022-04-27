Москва, 27 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить телефонные переговоры с лидерами Евросоюза по газовой проблематике. Об этом 27 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский газ

На вопрос, планирует ли Путин разговоры с лидерами стран ЕС, в том числе с теми, кому уже не поставляют газ, Песков ответил: «Нет, не планируется».

Напомним, с 27 апреля Газпром остановил поставки газа в адрес польской компании PGNiG и болгарской «Булгаргаз» и в связи с неоплатой в рублях. Также Газпром заявил, что сократит транзит в третьи страны, если Польша и Болгария начнут несанкционированный отбор из транзитного потока.