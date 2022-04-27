Москва, 27 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Высказывание советника главы офиса президента Украины Алексей Арестовича «достаточно провокационно». Об этом 27 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Достаточно провокационно. Это всё, что я могу сказать», — прокомментировал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Арестович заявил, что вооружённые силы Украины могут взять территорию Приднестровья под свой контроль, если к Киеву обратятся власти Молдавии.